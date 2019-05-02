Отчёты и реальность

Денежные доходы населения Российской Федерации снижаются шестой год подряд, и никакие попытки изменить эту тенденцию с помощью статистических фальсификаций не скрывают проблему.

Согласно отчёту председателя правительства России Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной думы, экономика страны в 2018 году показала себя просто замечательно. Однако спустя два дня после выступления премьера Росстат опубликовал показатели за первый квартал 2019 год. Причём расчёты главным статистическим ведомством производились уже по «новой методике», однако и она не смогла утаить проблемы в отечественной экономике.

По большинству показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется существенное снижение роста: и промышленного производства, и сельского хозяйства, и грузооборота, и оборота розничной торговли. А по внешнеторговому обороту вообще роста никакого нет, провал.

Показатели реальных располагаемых денежных доходов населения в первом квартале 2019 года снизились на 2,3%. При этом инфляция тоже подтачивает доходы граждан. По мнению экономиста Игоря Николаева, даже «новые методики подсчётов» не помогают правительству скрывать реальное положение дел в экономике.

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