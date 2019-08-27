Отбирать у родителей детей «за политику»? Детский омбудсмен возражает!

Лишение родительских прав за участие с детьми в несанкционированных акциях — крайняя мера. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Напомним, что вопрос вовсе не абстрактный: соответствующие меры пытается предпринять прокуратура относительно участников московских митингов...

«По-прежнему считаю, что лишение родительских прав — крайняя мера», — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Тем временем прокуратура требует прибегнуть к этому в отношении многодетных родителей Петра и Елену Хомских, участвовавших в несанкционированных акциях протеста в Москве. Кузнецова отметила, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики.

Ранее сообщалось, что еще одну семью, супругов Проказовых, которые находились в месте проведения несанкционированной акции 27 июля со своим ребенком, могут лишить родительских прав. По словам главы семейства, вместе с ними во время прогулки 27 июля был их друг и родственник Сергей — двоюродный брат жены. В какой-то момент Проказов попросил друга понести ребенка. «Не было никаких оцеплений и полиции, мы все вместе спокойно пошли домой», — пояснил он.

Прокуратура считает, что родители подвергли ребенка опасности, поскольку передали сына «третьему лицу». По версии следствия, мужчина воспользовался ребенком, чтобы без проблем пройти мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. 27 июля и 3 августа они были незаконными. Эти акции оппозиции вызвали серьезый раскол мнений не только в столичном обществе. Напомним некоторые заголовки в этой связи:

По инф. rosbalt.ru

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