«От власти тянет свалкой»: петербуржцы вышли на экологический митинг

В парке Екатерингоф в выходные прошел митинг по экологическим проблемам Петербурга и Ленобласти.

На митинге, который состоялся в рамках Всероссийского экопротеста, обсудили наиболее острые проблемы: мусорную реформу, вырубку леса и зеленых насаждений в черте города, призвали отказаться от одноразового пластика и снизить выбросы предприятий в окружающую среду.

Организатором согласованной акции выступили движения «Красивый Петербург», «Зеленая коалиция», «Стоппорт», «Левый фронт». По оценкам корреспондента, на акции протеста собрались около 150 человек.

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В руках митингующих плакаты с надписями «Дрозденко, наш дом — не помойка!», «Нет мусорным полигонам в России», «Кто положил себе в карман наш лес?», «Приморск — курорт! Нет ядовитым портам!», «Закрыть полигон «Северная Самарка!», «Финский залив — не промзона!». Присутствующие скандируют «Россия — не помойка!», «Капитализм убивает природу!».

Выступающие рассказали об экологических проблемах в порту Приморска, на Финском заливе, на побережье Ладожского озера, Высоцка, Ермилово и всего Карельского перешейка.

«А в Петербурге зашкаливает количество онкологических больных — все потому, что Санкт-Петербурге и области идет настоящая мусорная война. Мусорная мафия выступает против раздельного сбора отходов, множатся свалки, — рассказал со сцены эколог Сергей Грибалев. — Люди рядом с полигоном «Северная Самарка» задыхаются, а теневики мусорной отрасли смеются в лицо людям и власти. Нам нужен единый региональный оператор Петербурга и Ленобласти!»

«Возобновилась транспортировка через нашу область урановых «хвостов». Эту крайне опасную и радиоактивную субстанцию снова будут у нас перегружать и везти на Урал, — рассказал депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. — А митинги против строительства мусоросжигательных заводов уже невозможно согласовать. Я преклоняюсь перед тем, что сделали люди в Шиесе. Нужно, чтоб и у нас было сопротивление такого масштаба».

Некоторые участники митинга, опасаясь, что он станет одним из последних массовых мероприятий в сезоне из-за коронавируса, затронули и другие актуальные темы.

Люди пришли с плакатами «Требуем поправки в экологии, а не в Конституции», «От власти тянет свалкой».

По инф. rosbalt.ru

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