От румынского мужика до иранской женщины: составлен "рейтинг" стран по употреблению алкоголя

Исследование о том, сколько алкоголя употребляют граждане разных стран мира, провели ученые университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали 1282 исследования на тему спиртных напитков, в том числе статистику по смертям, обусловленным употреблением алкоголя, в 195 странах мира. Были взяты данные с 1990 по 2016 год для мужчин и женщин в возрасте от 15 лет. В качестве меры исчисления был взят условный напиток, равный 100 мл красного вина, или 280 мл пива, или 30 мл крепкого алкоголя.

Установлено, что по миру, в среднем, женщины пьют 0,73 мл напитка, а мужчины 1,7 напитка в сутки.

Самыми пьющими в мире оказались мужчины Румынии, они выпивают 8,2 напитка в сутки. Второе место в мире за гражданами Португалии и Люксембурга — в этих странах мужчины выпивают 7,2 напитка/сутки. Третье место за мужчинами Украины и Литвы — 7 напитков/сутки.

Среди женщин самыми большими любительницами алкоголя оказались украинки — на Украине женщинами потребляется 4,2 напитка/сутки. Далее следуют жительницы Андорры, Люксембурга и Белоруссии — их показатель 3,4 напитка/сутки. На третьем месте Швеция, Дания и Ирландия — 3,1 напитка/сутки.

Самыми непьющими среди мужчин оказались граждане Пакистана — здесь показатель равен 0,0007 напитка/сутки. А среди женщин самый низкий показатель в Иране — на гражданку этой страны приходится 0,0003 напитка/сутки.

Стоит отметить, что в мире самая большая смертность из-за употребления алкоголя в 2016 году зафиксирована в Китае. Здесь по этой причине за год ушли из жизни 650,8 тыс. мужчин и 59,1 тыс. женщин.

По инф. rosbalt.ru

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