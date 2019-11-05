От кубанского губернатора требуют приюта — люди, от имени бродячих животных

3 ноября в Краснодаре состоялась несанкционированная акция протеста зоозащитников. Несанкционированной она стала после того, как администрация города отменила уже ранее согласованный пикет, заявив, что и место занято, и документы якобы оформлены неправильно, сообщает Lenta.ru.
Но людей это не остановило. Так же как не помешали им и попытки неких неустановленных лиц скомпрометировать организаторов пикета, распространяя информацию о том, что якобы за участие в нем предлагались деньги. Организаторы акции официально объявили, что не имеют к этим призывам никакого отношения — участие в пикетах и митингах зоозащитников всегда бесплатное и только добровольное.
Как бы то ни было, «запутать» протест у недоброжелателей не получилось, и люди вышли в защиту безнадзорных животных. С 2013 года в крае ведутся разговоры о необходимости строительства приюта для их содержания. В 2014 году губернатор даже издал постановление № 300, из которого вытекает необходимость существования такого приюта. Но приюта нет.
А вместо его строительства — годами в крае проводятся тендеры на отлов и уничтожение безнадзорных животных. Как отмечает Lenta.ru, много лет их выигрывала фирма «Бася». А выиграв, убивала отловленных кошек и собак курареподобным препаратом, который приводит к мучительной смерти от удушья.
Активисты на акции протеста 3 ноября развернули лозунги «Животным — приют, живодёров — в тюрьму» и держали плакаты с надписями «Наш край — для всех, а не только для породистых», «Собаки в приюте — наш край в уюте».
При этом протестующие обращали внимание на тот факт, что, в отличие от бездомных собак, у самого губернатора с жильем все более чем благополучно. Губернатор Вениамин Кондратьев проживает в поместье, получившем широкую известность в последнее время благодаря известному журналисту Глебу Пьяных. Территория 80 га с домами, ротондами, фонтанами и церковью… После того, как о поместье рассказал журналист, оно активно обсуждается в блогах. Несколько участников митинга держали плакаты «На тендерах собаку съел» и «Вот, где собака зарыта» — с изображением дачи губернатора Кубани. Человек в костюме собаки держал транспарант «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович — пустите переночевать!». «Кондратьев — фу!» — кричали активисты.
Как бы то ни было, в 2018-м году Государственная дума приняла закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому властям региона и следует построить приют. Но кубанские власти этого настойчиво не делают — помимо отсутствующего приюта, в бюджет края не были внесены статьи, относящиеся к гуманному содержанию отловленных безнадзорных животных.
Заметим, что в этом сообщении явно смешались экологическая встревоженность - и местная политика (не зря руководителя Кубани стараются подловить на предполагаемых махинациях). Наверняка, отбояриваясь от упреков, начальство начнет намекать на этот политический подтекст! Но в том-то и дело, что между общественными заботами, такими как тревога за окружающую среду и обсуждениями поведения власть имущих - зазора вовсе нет... Товарищам-господам из "вертикали власти" пора бы усвоить - людей все больше волнуют проблемы отношения к животным. Не хотите попадать в скандальные ситуации? Ну так соответствуйте современным представлениям о гуманности! А ситуация со зверьем людей действительно волнует повсеместно:
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