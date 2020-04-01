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От Краснодара до Керчи построят новую скоростную трассу

По инф. Российской газеты   
01 Апреля 2020 г.
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На Кубани построят новую 119-километровую трассу по направлению к Крымскому мосту от Краснодара до Керчи. Дорога будет четырехполосной, скоростной и пройдет в обход населенных пунктов, позволив обеспечить быстрое сообщение между городами Кубани и Крымом.

От Краснодара до Керчи построят новую скоростную трассу

Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Эта организация уже заключило государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию трассы. Первый этап получил название «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь».

По планам, реализация первого этапа и создание этой трассы позволит обеспечить высокий пропускной уровень на дороге от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км. Сейчас та дорога, которая здесь существует, имеет в основном только две полосы и проходит через множество населенных пунктов. Она не справляется с тем огромным потоком машин, который через нее проходит, и в курортный сезон это приводит к многокилометровым пробкам. Строительство новой дороги предусматривает создание четырех полос для движения и нескольких развязок, что решит проблемы заторов. Поскольку трасса пойдет по новому направлению, ограничения на существующем участке дороги вводиться не будут.

Второй этап создания магистрали от Краснодара до Керчи предусматривает строительство трассы на участке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Заключить контракт на проведение этих работ между госкомпаниями и подрядчиками планируется в этом году.

Общая сумма, выделенная из бюджета на создание скоростной четырехполосной трассы к Крымскому мосту, составила 59,19 миллиарда рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

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