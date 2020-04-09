От коронавируса спасет лекарство для борьбы с чесоткой?

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«Австралийские ученые обнаружили медикамент, который может уничтожить генетический материал вируса Sars-CoV-2 за два дня, — сообщает немецкий журнал Focus. — Речь идет о ивермектине, средстве, которое изначально использовалось для борьбы со вшами, чесоткой и онхоцеркозом (заболевание, вызываемое гельминтами — Прим. ред.)».
«Мы обнаружили, что уже одна доза ивермектина может удалить всю вирусную РНК в течение 48 часов», — заявила руководительница исследования Кайли Вагстафф, работающая в исследовательском институте при Университете Монаша в Мельбурне. «Уже спустя 24 часа мы заметили значительное уменьшение генетического материала», — добавила она».
«Пока действие ивермектина на РНК вируса Sars-CoV-2 было изучено только в лаборатории. „Теперь нам необходимо выяснить, эффективна ли та дозировка, которую мы можем применять для человека, — это следующий шаг“, — отметила руководительница исследования».
«(…) Ивермектин используется очень часто, он считается безопасным препаратом, к тому же действующее вещество доступно по всему миру в больших объемах», — пишет издание.
«Однако, чтобы определить воздействие вещества на человека, потребуется как минимум месяц. Срочно необходима и финансовая поддержка. (…) Тем не менее, возможно, что препарат начнет применяться быстрее, чем специально разработанная против вируса вакцина», — говорится в публикации.
Вагстафф еще в 2012 году обнаружила антивирусную активность ивермектина. В лабораторных исследованиях было выявлено воздействие противопаразитарного средства на вирусы ВИЧ, лихорадки денге, гриппа и вирус Зика.
«Как именно препарат воздействует на коронавирус, неясно. Но с учетом его действия на другие вирусы у ученых все же есть предположение: вероятно, ивермектин подавляет способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами», — говорится в статье.
Ученые также возлагают надежды на три других медикамента: хлорохин, изначально использовавшийся для профилактики малярии, ремдесивир, созданный для борьбы с вирусом Эбола, и комбинацию лопинавира с ритонавиром, предназначенную для лечения ВИЧ. Однако медики настоятельно рекомендуют, не применять данные медикаменты самостоятельно, указывая на их тяжелые побочные эффекты, передает Focus.
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«Австралийские ученые обнаружили медикамент, который может уничтожить генетический материал вируса Sars-CoV-2 за два дня, — сообщает немецкий журнал Focus. — Речь идет о ивермектине, средстве, которое изначально использовалось для борьбы со вшами, чесоткой и онхоцеркозом (заболевание, вызываемое гельминтами — Прим. ред.)».
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