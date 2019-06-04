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От капустки грудь не больше - все равно похрумкаем
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Ученые в Великобритании провели исследование возможного влияния капусты на размер женской груди (известно, что многие дамы, что помоложе, прямо-таки помешаны на этой теме... кстати, ваши дочки-внучки не из таких?)

От капустки грудь не больше - все равно похрумкаем

Как пишет The Mirror, специалисты решили выяснить, насколько правдиво популярное представление о том, что употребление капусты способствует росту груди. Предполагалось, что в этом овоще содержатся элементы, имитирующие гормон эстроген.

Однако выявить прямой связи между частым употреблением капусты и размером груди не удалось. Так или иначе, она полезна для организма, поскольку в ней много полезных минералов и витаминов, отметили ученые.

  • Заметки о реально полезном питании - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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