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От чего умерла Элина Быстрицкая? Следователи до сих пор молчат…
Нина Новах, Sobesednik.ru   
15 Марта 2020 г.
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С момента скоропостижной смерти великой актрисы Элины Быстрицкой прошел почти год (она скончалась в апреле 2019-го). Но её близкие до сих пор не знают настоящие обстоятельства гибели легенды советского кинематографа и продолжают подозревать, что её заморили голодом.

От чего умерла Элина Быстрицкая? Следователи до сих пор молчат…


Как стало известно, друзья и родственники Быстрицкой так и не дождались реакции Следственного комитета на ходатайство о расследовании загадочной смерти актрисы.

Коллективное заявление в СК было подано сразу после похорон Элины Авраамовны. Подруга Быстрицкой — актриса Зинаида Кириенко – объяснила журналистам, какие странности вынудили их сделать это.

– Когда Элина лежала в гробу, у нее было неестественно маленькое, почти детское личико, – вспоминает 86-летняя Зинаида Кириенко, – Да и панихида в Малом театре была как-то странно устроена. Обычно лицо открыто, а тут его почти не было видно. Полностью лицо показали только перед тем, как закрывать гроб крышкой. Там были военные, за которыми надо было следовать. Это всё меня смутило. А потом ещё и какая-то дама мне сказала: «Я потрогала её ногу, а она совсем как будто детская...». Всё это нас и натолкнуло на мысли о том, что она очень долго голодала, что её не кормили. Мы выразили свое сомнение. Прямо на кладбище после похорон я подписала ходатайство в Следственный комитет. Результаты я и сама не знаю. А очень хотелось бы узнать, правда!

Наш корреспондент дозвонилась до крестного Элины Авраамовны – Сергея Залесского. Именно он и был главным инициатором обращения в Следственный комитет.

– Никаких продвижений в этом деле нет, – вздыхает Сергей, – Наверное, у следователей существует много более важных дел… Но мы же на самом деле писали письмо без требования ответа, мы просто просили Следственный комитет обратить внимание на какие-то обстоятельства, которые нас смутили. Это было обращение о том, что столь внезапный и странный уход актрисы навел нас на подозрения и грустные мысли. Элина Авраамовна при жизни же была членом Общественного совета Следственного комитета, поэтому мы посчитали, что наша информация каким-то образом их заинтересует. Но наверное, было принято решение о том, что ничего расследовать не нужно. К сожалению.

По инф. sobesednik.ru

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