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Освобождены очередные дети-беспризорники при живой матери
По инф. polit.ru   
09 Апреля 2019 г.
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Полиция подмосковного города Мытищи забрала из квартиры в одном из жилых домов четырех несовершеннолетних детей, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, жилье было непригодно для проживания — «захламлено старыми и новыми вещами».

Освобождены очередные дети-беспризорники при живой матери

Мишонова также добавила, что дети не имели кроваток, не были прикреплены к поликлиникам, не имели полисов медицинского страхования, не ходили в школу и детсад. В полицию о них сообщили соседи, давно не видевшие малышей за пределами квартиры.

Все четверо детей помещены в больницу, где медики установили их биологический возраст — от двух до восьми лет. У троих нет свидетельств о рождении, но органы опеки уже оформили необходимые документы. По оценке врачей, детям необходима помощь дефектолога и логопеда.

Представитель управления МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в отношении матери детей — 32-летней жительницы Москвы — возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Polit.ru

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