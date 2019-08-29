Осуждены «деды», затравившие призывника до самоубийства

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал виновными двух бывших срочников, из-за травли которых в Еланском гарнизоне совершил самоубийство призывник.

19 апреля 2018 года на полигоне воинской части Елани было найдено тело срочника из Красноярского края Артема Пахотина с огнестрельными ранениями головы. По официальной версии, он застрелился из автомата. На это солдата подтолкнуло психическое расстройство, возникшее из-за систематической травли в учебной части, пишет E1.

По материалам следствия, над сибиряком издевались Нурбек Абакиров (уроженец Киргизии, ныне житель Салехарда) и Арман Саграев (житель Оренбургской области, город Ясный), а также еще один фигурант этой истории — Богдан Хасанов из Ноябрьска (его дело рассмотрели весной 2019 года).

Нал Пахотиным в учебной части начали издеваться в феврале 2018 года. Однажды ночью Хасанов вырезал на лбу у молодого человека матерное слово из трех букв. Тот стал посмешищем в коллективе, Саграев и Абакиров активно поддерживали травлю. Абакиров несколько раз бил Пахотина и заставил его выплатить «дань» в виде двух пачек сигарет и 300 рублей. Следователи возбудили в отношении него также уголовное дело по статье 335 УК РФ (вымогательство). Саграеву предъявили обвинение только в части неуставных взаимоотношений. Он также издевался и бил Пахотина.

Несколько десятков свидетелей-сослуживцев рассказали, что Саграев и Абакиров были в приятельских отношениях с сержантом Муратом Амиржановым. Поэтому они вели себя в учебной части крайне нагло. Сержант Амиржанов был в курсе, что над Пахотиным издевались, но якобы не мог найти виновных.

Их в своей предсмертной записке указал сам Пахотин. Также он послал СМС матери: «Мама, не верь никому. Меня тут травят, вымогают деньги. Жаль, что все так получилось».

Абакирова суд приговорил к 4 годам и 6 месяцем колонии общего режима, Саграева — к 4 годам. Но родители Артема Пахотина считают, что их сына могли убить. Они подавали иск к Минобороны, требуя выплатить 10 млн рублей морального ущерба за гибель Артема. Суд отклонил это требование с формулировкой: «ведомство не может нести ответственность за то, что срочники нарушают законы».

Напомним, что после проведенной реформы срочной службы (1 год вместо 2) - "дедовщина" в российской армии резко сократилась. Повысился престиж срочной службы, многие парни охотно идут туда - и семьи поощряют идею "отдать долг Родине", пройдя "школу мужества". Тем обиднее, когда рецидивы издевательств над "духами" все-таки возникают... Но замалчивать такие случаи - никак нельзя! Виновные (и их командиры) должны быть наказаны!

По инф. rosbalt.ru

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