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Остаться с детьми без крыши над головой — страшно. Но вот в Кубани так и вышло
|По инф. "Российской газеты"
|03 Февраля 2020 г.
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На Кубани многодетная семья из города Апшеронска осталась без жилья из-за пожара. Квартиру от муниципалитета местная жительница Светлана Полицына с пятью детьми и трехлетним внуком сможет получить еще нескоро, поэтому пользователи соцсетей начали собирать деньги, чтобы помочь женщине построить дом.
Злополучный пожар случился 26 января. Причиной, как установили специалисты, стало короткое замыкание электропроводки. Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты в течение 15 минут ликвидировали возгорание. Благодаря тому, что оно произошло днем, обошлось без жертв, но жилище, где обитала многодетная семья, пришло в полную негодность.
- Мы остались в том, в чем выскочили на улицу, - говорит Светлана Ивановна. - Наш дом вместе с тем, что в нем находилось, превратился в сплошные руины. Огонь уничтожил школьную форму и учебники троих младших детей, постельные принадлежности, одежду и кухонную утварь. После случившегося я сутки не могла выйти из шокового состояния и просто не знала, как нам с детьми жить дальше. Спасибо добрым людям, откликнувшимся на нашу беду.
Первыми это сделали сотрудники городских тепловых сетей, где Светлана Ивановна работает токарем. Руководство предприятия поручило своему юристу оформить необходимые документы и передать их в муниципалитет. По словам заместителя главы администрации Апшеронского городского поселения Натальи Покусаевой, в ближайшее время муниципалитет предоставит обездоленной семье временное жилье из маневренного фонда, а пока Светлану с детьми приютили родственники.
- Всю прошлую неделю дети не ходили в школу, потому что просто не в чем, - сетует многодетная мать. - Но как только в СОШ №4, где учатся трое моих ребят, узнали об обрушившейся на нас беде, сразу стали помогать и педагоги, и ученики. Дети теперь одеты и обуты, у них есть постельные принадлежности, в понедельник они снова пойдут в школу. Я находилась в отчаянии всю эту неделю, но людская поддержка помогли мне поверить в свои силы.
По просьбе "РГ" к помощи погорельцам из Апшеронска подключились Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае и Союз многодетных семей Кубани. Поскольку жилье Полицыных не по их вине пришло в негодность, они имеют право на получение квартиры от муниципалитета. Но ждать ее можно долго: очередь там длинная. Есть участок, на котором можно построить новый дом. На Кубани раньше так и помогали погорельцам: всем миром строили для них новое жилье. Надеемся, так произойдет и на этот раз. В социальных сетях Апшеронска уже начался сбор пожертвований на эти цели.
Для читателей, которые захотят присоединиться к этой акции, сообщаем телефон Светланы Ивановны Полицыной - 8-928-469-97-05
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