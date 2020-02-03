Остаться с детьми без крыши над головой — страшно. Но вот в Кубани так и вышло

На Кубани многодетная семья из города Апшеронска осталась без жилья из-за пожара. Квартиру от муниципалитета местная жительница Светлана Полицына с пятью детьми и трехлетним внуком сможет получить еще нескоро, поэтому пользователи соцсетей начали собирать деньги, чтобы помочь женщине построить дом.

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Злополучный пожар случился 26 января. Причиной, как установили специалисты, стало короткое замыкание электропроводки. Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты в течение 15 минут ликвидировали возгорание. Благодаря тому, что оно произошло днем, обошлось без жертв, но жилище, где обитала многодетная семья, пришло в полную негодность.

- Мы остались в том, в чем выскочили на улицу, - говорит Светлана Ивановна. - Наш дом вместе с тем, что в нем находилось, превратился в сплошные руины. Огонь уничтожил школьную форму и учебники троих младших детей, постельные принадлежности, одежду и кухонную утварь. После случившегося я сутки не могла выйти из шокового состояния и просто не знала, как нам с детьми жить дальше. Спасибо добрым людям, откликнувшимся на нашу беду.

Первыми это сделали сотрудники городских тепловых сетей, где Светлана Ивановна работает токарем. Руководство предприятия поручило своему юристу оформить необходимые документы и передать их в муниципалитет. По словам заместителя главы администрации Апшеронского городского поселения Натальи Покусаевой, в ближайшее время муниципалитет предоставит обездоленной семье временное жилье из маневренного фонда, а пока Светлану с детьми приютили родственники.

- Всю прошлую неделю дети не ходили в школу, потому что просто не в чем, - сетует многодетная мать. - Но как только в СОШ №4, где учатся трое моих ребят, узнали об обрушившейся на нас беде, сразу стали помогать и педагоги, и ученики. Дети теперь одеты и обуты, у них есть постельные принадлежности, в понедельник они снова пойдут в школу. Я находилась в отчаянии всю эту неделю, но людская поддержка помогли мне поверить в свои силы.

По просьбе "РГ" к помощи погорельцам из Апшеронска подключились Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае и Союз многодетных семей Кубани. Поскольку жилье Полицыных не по их вине пришло в негодность, они имеют право на получение квартиры от муниципалитета. Но ждать ее можно долго: очередь там длинная. Есть участок, на котором можно построить новый дом. На Кубани раньше так и помогали погорельцам: всем миром строили для них новое жилье. Надеемся, так произойдет и на этот раз. В социальных сетях Апшеронска уже начался сбор пожертвований на эти цели.

Для читателей, которые захотят присоединиться к этой акции, сообщаем телефон Светланы Ивановны Полицыной - 8-928-469-97-05

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