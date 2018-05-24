Остановит ли кабмин топливный беспредел?

Акцизы на топливо могут снизить уже с 1 июля – сильный рост цен подтолкнул новое правительство к этому решению.
Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Акцизы на бензин могут быть снижены на 3000 руб./т и 2000 руб./т на дизельное топливо.
Представитель Козака подтвердил факт совещания, отказавшись от остальных комментариев. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова пока не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Минфина переадресовал вопросы в правительство, Минэнерго – отказался от комментариев.
Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс биржи, рассчитывающий цены в европейской части России на бензин Аи-92 вырос на 25%, Аи-95 – на 26%, дизельного топлива – 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо – на 4,2%, следует из данных Росстата.
Связано это с ростом цен на нефть и решением прошлого правительства поднять акцизы на топливо в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, существенно выше, чем предполагалось раньше.
Выросли международные цены и акцизы – это два фактора, которые внесли вклад в рост цен, говорила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. По данным ФАС, доля налога в конечной цене каждого проданного литра моторного топлива – около 65%.
Именно существенная налоговая нагрузка привела к сильному росту цен на топливо, пояснил Голомолзин. Снижение акцизов стабилизирует ситуацию на рынке, надеется он.
Бюджету такое решение обойдётся в около 160 млрд руб. Выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, следует из протокола совещания у Козака. Свои предложения Минфин, Минэнерго и ФАС должны направить в правительство до 28 мая. До осени будем мониторить фактически доходы и принимать решение, говорит участник совещания у Козака. Но расходование дополнительных нефтегазовых доходов нарушает бюджетное правило, которое ограничивает использование дополнительных нефтегазовых денег.
Подорожавшая нефть принесёт бюджету дополнительно 1,75 трлн руб. нефтегазовых поступлений, следовало из пояснительной записки к поправкам в бюджет на 2018 г., остальные же доходы покажут скромный рост на 19 млрд руб. На покрытие выпадающих доходов будут найдены другие ресурсы, уверяет другой федеральный чиновник, бюджетное правило нельзя нарушать.
Сокращение акцизов на топливо не приведёт к снижению розничных цен в нынешней ситуации, уверен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. При снижении акциза текущие биржевые цены окажутся всего на 1 500 руб. за тонну ниже нетбэка, подсчитал он, но это позволит снизить темпы роста цен на заправках. Вряд ли цены снизятся, но мера поможет приостановить их рост, согласен Ежов. Если же акцизы не снижать, потенциал роста цен Аи-92 и дизельного топлива на заправках достигнет 51 руб./л при текущей конъюнктуре мирового рынка нефтепродуктов и курсе рубля, говорит Турукалов.
Представитель «Лукойла» от комментариев отказался, представитель «Сургутнефтеза» не ответил на запросы.
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