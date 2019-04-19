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Ошибка или халатность? Мальчик умер во время операции на пальце...
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
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В Канске Красноярского края передано в суд уголовное дело против врача-анестезиолога Канской межрайонной больницы.

Ошибка или халатность? Мальчик умер во время операции на пальце...

8 июля прошлого года 10-летний мальчик пришел в больницу с воспалением на пальце ноги. Ему решено было провести операцию, но мальчик скончался на столе у хирурга из-за остановки сердца, сообщают местные СМИ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной стала ошибка анестезиолога. Врач свою вину не признает. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По инф. rosbalt.ru

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