Ошибка или халатность? Мальчик умер во время операции на пальце...

В Канске Красноярского края передано в суд уголовное дело против врача-анестезиолога Канской межрайонной больницы.

8 июля прошлого года 10-летний мальчик пришел в больницу с воспалением на пальце ноги. Ему решено было провести операцию, но мальчик скончался на столе у хирурга из-за остановки сердца, сообщают местные СМИ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной стала ошибка анестезиолога. Врач свою вину не признает. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним: тема врачебных ошибок остается одной из самых нервных в современном российском здравоохранении: идут споры о том, как наказывать врачей за профессиональные ошибки или откровенную халатность?

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Напомним также, что в эти дни правозащитная организация «Зона права» открыла очередную федеральную «горячую линию» по врачебным ошибкам.

По инф. rosbalt.ru

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