Оружие, валюта, драгоценности: ограблен небедный столичный пенсионер

Квартиру пенсионера на северо-востоке Москвы обокрали на 5,5 млн рублей.

Накануне вечером в полицию обратился мужчина 1951 года рождения с заявлением о краже из его квартиры в проезде Кадомцева. Вор через окно проник в квартиру на первом этаже и похитил ювелирные изделия, пневматический пистолет, $30 тыс., 31 тыс. евро и 1 млн 6 тыс. рублей.

Общий материальный ущерб пенсионер оценил в сумму более 5,5 млн рублей. По данному факту полиция уже расследует уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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