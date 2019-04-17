Орловские медики угрожают работой "на одну ставку": служба 03 не сможет спасать людей

Уже 150 сотрудников орловской «Станции скорой медицинской помощи» подписались под обращением к губернатору региона Андрею Клычкову с требованием достойных условий труда и справедливой оплаты. Напомним, финансирование работников социальной сферы в России - одна из самых больных тем (хотя власти уверяют, что все нормально и переводят разговор в плоскость "не нравится - идите в другую профессию").

Как сообщает «Орелграда», медики недовольны итогами «оптимизации» и, в частности, присоединением отделения скорой помощи Плещеевской больницы к городской станции Орла. Врачи требуют региональных льгот, повышения зарплаты и ликвидации нехватки кадров — сейчас зачастую на вызов приходится отправлять по одному человеку.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин рассказал изданию, что к 15 апреля под обращением подписались уже 150 человек. «Бастовать мы не будем. На кону жизни людей. Но и мы тоже люди. 70% из нас работает на 1,5 или на 1,75 ставки, чтобы зарабатывать те деньги, о которых отчитываются власти. А потом эти деньги указываются как средняя заработная плата», — пояснил фельдшер.

Они грозятся уйти на одну ставку, но тогда «скорая помощь» не сможет выполнять столько выездов, сколько выполняет сейчас.

«У людей кончилось терпение. У нас есть семьи. Мы хотим достойно жить», — подытожил медик.

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По инф. rosbalt.ru

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