Организатор убийства Старовойтовой остается в тюрьме

Брасовский районный суд Брянской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Юрия Колчина, организатора убийства Галины Старовойтовой и отказал. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Администрация колонии, где отбывает 20-летний срок Колчин, возражала против его освобождения. Арестант имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал. Показаний на иных участников преступления он не дал, не раскаялся, вред не загладил.

Председателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову убили в ноябре 1998 года на пороге собственной квартиры. Ее помощник Руслан Линьков был ранен при покушении. Сейчас он проходит потерпевшим по делу.

По версии следствия, преступление совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, а организатором являлся бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, награжденный медалью Суворова. Последнего задержали в октябре 2002 года.

В 2005 году городской суд Санкт-Петербурга приговорил Колчина и Акиншина к 20 и 23,5 годам колонии строгого режима соответственно. Федосова объявили в федеральный розыск.

В 2011 году Колчин дал новые показания по делу об убийстве Старовойтовой. В ходе одного из допросов он назвал заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. В августе 2015 года Октябрьский райсуд Северной столицы приговорил Глущенко к 17 годам колонии строгого режима.

По инф. rosbalt.ru

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