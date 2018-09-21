Орешкин оценил рост тарифов ЖКХ в 2019 году

Итоговая индексация тарифов ЖКХ в 2019 году не должна превысить 4 процентов, несмотря на запланированный с 1 января рост базовой ставки НДС, сказал министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства. – "Российская газета"

Ранее Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов не как обычно, с 1 июля, а в два этапа: на первом (с 1 января на 1,7 процента) должно быть учтено повышение базовой ставки НДС, на втором (с 1 июля на 2,4 процента) должна состояться собственно индексация.

Минэнерго поддержало двухэтапную схему, из его предложений следует, что итоговый рост тарифов превысит целевой уровень инфляции (4 процента): на втором этапе (с 1 июля) тарифы следует повысить на 4 процента, как и предполагалось до повышения НДС, настаивают в Минэнерго.

ФАС эти предложения не поддержало, мотивировав это тем, что в подавляющем большинстве регионов тарифы превышают экономически обоснованные уровни.

Ранее Минэкономразвития оценивало "счетный" вклад в инфляцию от повышения НДС (с 18 до 20 процентов) в 1,3 процента, однако он может быть частично смягчен за счет маржи производителей и продавцов.

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