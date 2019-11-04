Опять про мусорный полигон у жилых домов: да неужели места у нас мало…

В одном из парков Екатеринбурга прошел митинг против строительства мусорного полигона в полутора километрах от жилых поселков. На мероприятие пришли около 500 человек, пишет ЕТВ.

Участники митинга — жители поселков Большое Седельниково, Шабры и Горный Щит. Они не хотят, чтобы их дома находились рядом со свалкой. Люди настаивают на том, чтобы власти скорректировали проект и перенесли полигон подальше от жилых домов.

Планируется, что представители областного министерства ЖКХ опубликуют территориальную схему полигона 15 ноября. Потому будет дан месяц на обсуждение. Активисты планируют добиваться создания согласительной комиссии по строительству свалки. Для этого на митинге они собрали подписные листы.

Экологические проблемы в последнее время очень волнуют людей. В защиту своих интересов, в надежде быть услышанными они проводят разного формата акции, иногда непривычные. Ожидания – в реакции на такие действия бизнеса и властей: чтобы мусорные полигоны и опасные производства не размещались вблизи населенных пунктов, чтобы видно было бережное отношение к природным богатствам, чтобы не уничтожались зеленые зоны в наших задыхающихся от вредных выбросов городах т.д. Правильная тревожность, ведь мы должны оставить будущим поколениям мир в полном порядке. А задумываться, как это сделать нужно уже сейчас.

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По инф. rosbalt.ru

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