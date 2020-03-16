Опухоль в носу у беременной выросла всего за пять дней!

Врачи тюменской больницы удалили беременной женщине редкую пиогенную гранулему. Это доброкачественное образование выросло в ноздре пациентки всего за пять дней из-за нестабильного гормонального фона, рассказал официальный представитель ОКБ № 2 Лев Гуляев.

В больницу женщина поступила на 39 неделе беременности. Гранулема объемом около трех сантиметров полностью закрыла правый носовой ход и кровоточила. Как говорит заведующий отделением Александр Рудзевич, за 20 лет практики он с таким случаем столкнулся второй раз, а молодые специалисты вообще впервые — настолько редка эта паталогия.

Гранулему решили удалять хирургически. Но из-за положения пациентки делать это под общим наркозом было опасно, и врачи решили применить метод радиоволновой хирургии и провести операцию под местной анестезией.

«Радиоволновой скальпель одновременно с удалением опухоли коагулирует кровоточащие сосуды. К тому же, метод хорош косметическим эффектом: после операции не останется заметных шрамов или рубцов», — поясняет лечащий врач тюменки.

После всех манипуляций беременную тюменку перевезли в роддом под наблюдение специалистов. Последний осмотр показал, что рецидива опухоли не наблюдается.

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