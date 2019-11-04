Оптимизация здравоохранения в стране: пациент скорее мёртв, чем жив?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения во многих регионах страны была проведена неудачно. (Признать проблему - значит встать на путь ее решения, поэтому то, что власти осознают пробелы в программе, уже хорошо. - прим. МГ.)

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В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 50-х», передает РИА «Новости».

Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал «ужасное состояние» медицинских учреждений и призвал модернизировать поликлиники и районные больницы.

Начатая в 2010 году реформа здравоохранения заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия «неэффективных» больниц.

«Вице-премьер Голикова: во многих регионах оптимизация здравоохранения прошла неудачно. И что? И ничего. В Ливане правительство ушло в отставку из-за налога на WhatsApp. В России правительство уничтожает здравоохранение, само это признает, и продолжает „работать“», — прокомментировал высказывание министра экономист Сергей Алексашенко.

«Какая незадача?! Сама придумала, сама реализовала, сама проконтролировала, сама сделала вывод… Теперь сама будет исправлять. И все снова по тому же кругу», — иронизирует в Twitter блогер Проф. Преображенский.

Здравоохранение в России - очень проблемная отрасль. Начать нужно с того, что в ряде регионов вообще не реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», включенные в нацпроект «Здравоохранение». Другая точка кипения - это петербуржская онкология. Устали работать за копейки врачи-неонатологи Перми, работники скорой города Сатка в Челябинской области и т.д. И хотя успехи в медицинской сфере, конечно же, есть – московская служба «03» находится по эффективности в тройке мировых лидеров, хочется, чтобы проблемы медсферы решались оперативно, люди могли быстро попасть на прием к врачу и получить лечение. Но чтобы система безотказно работала по всей стране, работы еще - непочатый край.

А вот заголовки, подтверждающие вышесказанное:

По инф. rosbalt.ru

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