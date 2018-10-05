ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Опровергаются слухи об экстренной реанимации Николая Караченцева
По инф. rosbalt.ru   
05 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

03

Актер Николай Караченцов не находится в реанимации, а проходит плановое лечение в московской клинике. Об этом сообщила невестка известного артиста Ирина Караченцова.

По ее словам, Караченцов был доставлен в больницу, не сегодня, а несколько дней назад. Невестка актера пояснила, что там артист проходит плановое лечение. «Почему все сегодня вдруг звонят, непонятно. Никакой экстренности нет. Сообщения о том, что он переведен в реанимацию, — это неправда», — заявила Ирина агентству «Москва», отметив, что состояние Караченцова сейчас нормальное.

По данным СМИ, Караченцова перевели в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких.

В 2017 году стало известно, что у Караченцова диагностировали злокачественное образование в организме. Актер лечился в израильской клинике, а потом вернулся в Москву.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 