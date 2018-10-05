Опровергаются слухи об экстренной реанимации Николая Караченцева

Актер Николай Караченцов не находится в реанимации, а проходит плановое лечение в московской клинике. Об этом сообщила невестка известного артиста Ирина Караченцова.

По ее словам, Караченцов был доставлен в больницу, не сегодня, а несколько дней назад. Невестка актера пояснила, что там артист проходит плановое лечение. «Почему все сегодня вдруг звонят, непонятно. Никакой экстренности нет. Сообщения о том, что он переведен в реанимацию, — это неправда», — заявила Ирина агентству «Москва», отметив, что состояние Караченцова сейчас нормальное.

По данным СМИ, Караченцова перевели в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких.

В 2017 году стало известно, что у Караченцова диагностировали злокачественное образование в организме. Актер лечился в израильской клинике, а потом вернулся в Москву.

По инф. rosbalt.ru

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