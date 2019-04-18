Опровергаются "слухи" о переходе Валентины Матвиенко в ПФР. Стало быть - — так и будет...

В Кремле ничего не знают о якобы готовящемся переходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на другое место работы. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что в ближайшие месяцы Матвиенко покинет свой пост и перейдет на работу в Пенсионный фонд. Спикером Совфеда, по информации издания, станет, скорее всего, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Пресс-секретарь Матвиенко по этому поводу заявил, что не намерен «комментировать слухи».

Граждане России, имеющие устойчивый рефлекс на "опровержения слухов" со стороны власти - наверняка уже готовы к тому, что через какое-то время они окажутся реальностью. Впрочем, судьба кресла руководителя ПФР, на самом деле, мало кого волнует: ведь это всего лишь бухгалтерия, ведущая расчеты с пенсионерами. Реальные же решения о размерах пенсий и о наполнении Фонда принимаются вовсе не там... Точно такое же отношение будет и к судьбе кресла спикера Совфеда: Нарышкин - так Нарышкин. В реальной сложившейся "вертикали власти" верхняя палата парламента - это всего лишь декоративный орган, штампующий готовые решения, одобренные в Кремле.

А вот среди политиков и чиновников, имеющих касательство к госзаказам ПФР или к политическому лоббированию интересов ведомств и олигархов - подобные слухи и их опровержения вызывают, конечно, эмоциональный отклик.

По инф. rosbalt.ru

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