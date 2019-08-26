Опровергаются слухи о болезни Михаила Горбачева

Бывший президент СССР Михаил Горбачев стабильно приходит на работу. Так в пресс-службе Горбачев-фонда прокомментировали слухи якобы об ухудшившемся состоянии здоровья политика, появившиеся в некоторых СМИ...

По словам представителя фонда, отметивший в этом году 88-летие Горбачев регулярно проводит встречи с различными собеседниками. «Для подобного рода „новостей“ нет оснований», — заверили в пресс-службе.

В июне 2019 года СМИ сообщали о госпитализации Горбачева, при этом с чем именно она была связана, не уточнялось.

Михаил Горбачев — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый председатель Верховного Совета СССР, а также первый и единственный президент СССР в 90-е годы.

Мы хорошо знаем, что с именем Горбачева у большинства наших читателей связаны не очень благостные ассоциации: его (и "его Перестройку") винят в развале Союза и "всем этом бардаке". Хотя, на самом деле, он как мог - но как раз пытался мирным путем сохранить страну и сделать какой-то шаг к выходу из экономического застоя, в который завело Россию "построение коммунизма". Получилось наивно - и не очень удачно, прямо скажем. Но вряд ли те наши читатели, чей идеал - времена Леонида Ильича Брежнева - с этим аргументом согласятся... Но уж хотя бы злорадстовать не стоит, пожалуйста.

А вот некоторые наши публикации с упоминанием М.С.Горбачева:

По инф. rosbalt.ru

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