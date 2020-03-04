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Опрос: соблюдать пост намерены только 10 процентов россиян

По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
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Лишь 10% опрошенных ВЦИОМ россиян намерены соблюдать Великий пост. 20% респондентов еще не приняли решения по этому поводу.

Соблюдать Великий пост намерены только 10% россиян

Большинство опрошенных — 69% — поститься не намерены. Таких 80% в группе 18-24 лет и 81% — в группе 25-34 лет. Впервые о Великом посте узнали только 6% респондентов. Однако 54% опрошенных не смогли назвать дату его начала или период его проведения в этому году. Почти столько же — 55% — заявили, что знают о правилах и ограничениях поста.

Кстати, ниже интересная ссылка как раз на тему, не поленитесь, прочтите:

У 22% Великий пост ассоциируется с ограничениями в еде, у 19% — с христианством и церковью, у 14% — с самоограничением в любых сферах, у 10% — с очищением. На вопрос, что дает человеку соблюдение Великого поста, 20% сказали, что духовное очищение, 13% — тренировку силу воли, по 12% — очищение организма и пользу для здоровья.

Опрос проведен 21 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, Великий пост — самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. В этом году он начался 2 марта и закончится 19 апреля Пасхой.

По инф. rosbalt.ru

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