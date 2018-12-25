Опрос: год был трудным, а лучше запоминается плохое

Почти половина россиян (45%) заявили, что уходящий год оказался для них сложнее предыдущего. Социологи «Левада-центра» опрашивали жителей страны относительно событий года, которые стали ключевыми.

На вопрос «Каким 2018-й год оказался для вас, для вашей семьи по сравнению с предыдущим, 2017-м годом: труднее, легче или таким же, как предыдущий?» около 65% ответили нейтрально. Еще 16% сочли его хорошим и 13% — плохим. 57% назвали его удачным лично для себя.​

По итогам анализа ответов оказалось, что в первой десятке внимание общества было обращено на негативные события. Россияне вспомнили трагедию в кемеровской «Зимней вишне», теракты и продолжающиеся военные конфликты в Сирии и на Украине.

В то же время список ключевых событий возглавили открытие Крымского моста (47%); пенсионная реформа (46%); выборы президента (37%), прошедший в России чемпионат по футболу, (36%), пожар в «Зимней вишне» (34%), стрельба в колледже Керчи (28%), конфликт в Керченском проливе (25%), война в Сирии (22%).

Социологи заметили, что реже всего опрошенные вспоминали отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании (7%), блокировку Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), голодовку арестованного Олега Сенцова (3%) и т. д. Стоит отметить, что в ходе данного опроса респондентам предлагалось назвать ключевые события года, выбрав их по карточкам. Социологи полагают, что если бы выбор ответа был самостоятельным, последние позиции набрали бы еще меньше голосов.

Напомним, что согласно другим опросам социологов, половина опрашиваемых дает отрицательный ответ на вопрос "В правильном ли направлении движется Россия?"

Согласно другим опросам, в стране резко возросла доля людей, ностальгирующим по "временам СССР".

По инф. rosbalt.ru

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