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Опрос: большинство не верит в честность победы дочери Алсу в "Голосе"
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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61% россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМ, выразили сомнение в честности победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос».

Опрос: большинство не верит в честность победы дочери Алсу в "Голосе"

Указанная доля респондентов заявила, что оценки были скорее необъективны, и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой. Среди молодежи (18-24 года) эта доля выше — 85%.

40% опрошенных считают подсчет голосов нечестным (51% среди 18-24-летних).

26% россиян, знающих о победе Абрамовой, считают результаты объективными (41% среди старше 60 лет). А 27% респондентов назвали подсчет итогов голосования честным (35% среди 25-34-летних).

Результаты "народного голосования" на телешоу возмутили, действительно, многих - они лишь укрепились во мнении что на отечественном ТВ "все покупается и продается". А вы-то — что думаете?

По инф. rosbalt.ru

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