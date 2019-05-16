Опрос: большинство не верит в честность победы дочери Алсу в "Голосе"

61% россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМ, выразили сомнение в честности победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос».

Указанная доля респондентов заявила, что оценки были скорее необъективны, и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой. Среди молодежи (18-24 года) эта доля выше — 85%.

40% опрошенных считают подсчет голосов нечестным (51% среди 18-24-летних).

26% россиян, знающих о победе Абрамовой, считают результаты объективными (41% среди старше 60 лет). А 27% респондентов назвали подсчет итогов голосования честным (35% среди 25-34-летних).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Заметим, итоги конкурса «Голос. Дети» на Первом канале проверят эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании Group-IB. Специалисты оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, проведут технико-криминалистический анализ звонков и SMS на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов.

Результаты "народного голосования" на телешоу возмутили, действительно, многих - они лишь укрепились во мнении что на отечественном ТВ "все покупается и продается". А вы-то — что думаете?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ