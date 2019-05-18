Оплата мусора по факту накопления

Минприроды работает над созданием базы для перевода оплаты жителей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из расчета фактического накопления, а не норматива. Об этом на съезде региональных операторов в сфере обращения с ТКО в Уфе заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов, пишет «Российская газета».

"Решение уже подготовлено для внесения в правительство РФ. Надеюсь, к лету оно позволит не только использовать такой подход, но и обеспечить быструю оплату по факту накопленного мусора", - отметил он.

К старту реформы мусорной отрасли тарифы на вывоз отходов в регионах были экономически обоснованно утверждены. Но нормативы накопления отходов не везде оказались выставлены корректно, что и спровоцировало в некоторых территориях несправедливое ценообразование, отметили в министерстве. По словам Логинова, проблемы с нормативом накопления встречаются часто: "Зафиксированы случаи как занижения, так и завышения. Это связано с тем, что норматив накопления долгие годы не применялся".

Замминистра отметил, что, несмотря на единую реформу отрасли, подходы в субъектах различаются - тарифы и нормативы в регионах индивидуальны. И поскольку изменение норматива накопления требует сезонных замеров, процесс займет некоторое время.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Проблема мусорной реформы и тарифов остается одной из самых острых в сфере ЖКХ России.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ