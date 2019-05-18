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Оплата мусора по факту накопления

Елена Березина, "Российская газета"   
18 Мая 2019 г.
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Минприроды работает над созданием базы для перевода оплаты жителей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из расчета фактического накопления, а не норматива. Об этом на съезде региональных операторов в сфере обращения с ТКО в Уфе заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов, пишет «Российская газета».

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"Решение уже подготовлено для внесения в правительство РФ. Надеюсь, к лету оно позволит не только использовать такой подход, но и обеспечить быструю оплату по факту накопленного мусора", - отметил он.

К старту реформы мусорной отрасли тарифы на вывоз отходов в регионах были экономически обоснованно утверждены. Но нормативы накопления отходов не везде оказались выставлены корректно, что и спровоцировало в некоторых территориях несправедливое ценообразование, отметили в министерстве. По словам Логинова, проблемы с нормативом накопления встречаются часто: "Зафиксированы случаи как занижения, так и завышения. Это связано с тем, что норматив накопления долгие годы не применялся".

Замминистра отметил, что, несмотря на единую реформу отрасли, подходы в субъектах различаются - тарифы и нормативы в регионах индивидуальны. И поскольку изменение норматива накопления требует сезонных замеров, процесс займет некоторое время.

  • Проблема мусорной реформы и тарифов остается одной из самых острых в сфере ЖКХ России.

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