"Они не знали". В Мордовии девушки-красавицы сожгли российский флаг и рискуют попасть на нары

Две девушки из столицы Мордовии под видеозапись сожгли российский триколор, сопровождая «акцию» нецензурными словами. Теперь они говорят, что не знали об уголовном наказании за такие действия.

«Столица С» публикует фотографии девушек-вандалов — 23-летней Валерии и 21-летней Софьи. По данным MordovMedia, вечером 13 января в паблике «Доска позора» появилась видеозапись сожжения флага. Девушки сначала «поджаривают» флаг РФ на костре, а потом бросают небольшое полотнище в огонь, сопровождая свои действия пожеланием: «Гори, Россия» и нецензурным выражением.

Когда разгорелся скандал, разместившая ролик Софья удалила аккаунт. Позже она заявила, что процесс сожжения флага был первой частью «огненного шоу». «Во второй части мы накрикивали „Россия, процветай!“, чтобы все проблемы со страной ушли в огонь вместе с этим флагом!» — цитирует ее слова «Столица С». Софья добавила, что обе девушки не знали о статье 329 УК РФ, предусматривающей наказание за надругательство над государственным флагом.

Девушкам грозит ограничение свободы на срок до года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или лишение свободы на срок до года. Полиция уже нашла их и взяла показания.

По инф. rosbalt.ru

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