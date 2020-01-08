Омским детишкам подарили на Новый год конфеты... с портретом Путина и водкой!

Жители Омской области нашли в детских новогодних подарках конфеты с портретом Путина на фантике и водкой в составе. (Такие конфеты должны были бы оказаться в подарке, скажем, для чиновников, но точно не для детей. - прим. МГ.)



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О трюфелях «Президент» с лицом президента РФ Владимира Путина на обертке написали родители омских детей в паблике «Ревизорро Омск». Как сообщается на сайте компании-производителя, в их состав входят водка «Царская Золотая» и перец чили.

Как отмечают СМИ, в настоящее время неизвестно, кто отвечал за комплектацию детских подарков и включил в них конфеты с алкоголем в составе.

По ошибке ли попали такие конфеты в детские подарки? Как знать - возможно, и нет, и составители подарков по незримой указке сверху таким образом подтвердили такое явление, как культ личности Путина. С другой стороны, может статься, что эти конфеты попали в подарки случайно, так как комплектовщики отнеслись к подбору конфет спустя рукава, а это в России нередко бывает. Но так или иначе, разобраться в чем тут дело все-таки интересно. Надеемся, что после огласки этой истории ответ на этот вопрос будет найден.

По инф. rosbalt.ru

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