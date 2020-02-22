Омск: резонансное дело о семейном истязании ребенка закончилось реальными сроками для родни

В Омске суд вынес приговор по резонансному делу об истязании 8-летнего мальчика - многие слышали уже, как в жестокой семье мальчонку наказывали стоянием коленями на гречке...

Как сообщили в СК РФ, 35-летний программист Сергей Казаков получил 4 с половиной года колонии, его 27-летняя сожительница, мать ребенка Алина Юмашева — полтора года колонии. Женщину взяли под стражу в суде, а мужчина был взят под стражу сразу после того, как стало известно об издевательствах над ребенком.

Оба признаны виновными в истязании малолетнего, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а Юмашева дополнительно — в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По версии обвинения, в квартире в Омске и на даче отчим с апреля по май прошлого года за малейшие провинности, например, за опоздание из школы или с прогулки, не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречневую крупу. Экзекуции длились от получаса до 9 часов.

Мать мальчика знала, что происходит, но не вмешивалась и даже одобряла действия мужчины. В результате 11 мая, после очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и пожаловался. Сосед сообщил о преступлении в полицию. Мальчик, колени которого к этому моменту представляли зрелище, поразившее медиков, — был госпитализирован. Ему понадобилась хирургическая операция. Во время следствия было также установлено, что Казаков неоднократно бил ребенка.

Мужчину отправили под стражу сразу, женщину оставили под подпиской о невыезде.

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По инф. rosbalt.ru

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