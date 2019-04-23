Омск: человеческие звереныши, закидавшие старика камнями, были пьяны

В Омске возбуждено уголовное дело о нападении подростков на пенсионера. Напомним, сам пенсионер на наказании не настаивает - считает, что "испортит пацанам жизнь". Но что-то ведь надо делать: звереныши были еще и пьяны!

По версии СК РФ, 14 апреля в гаражах на 2-й Путевой улице в Омске группа «находившихся в состоянии легкого опьянения» подростков 13-14 лет в ответ на просьбу 77-летнего мужчины не бегать по крышам гаражей стали кидать в него камнями и нанесли пенсионеру удары руками и ногами, причинив побои и ссадины. Уже после этого на улице Гашека раззадоренные школьники избили четверых сверстников.

Возбуждено дело ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц с использованием предметов в качестве оружия).

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Напомним, сам пенсионер говорит, что не будет требовать наказания: «Я не обижаюсь на них, не хочу их наказать. Знаете, со мной первый раз такое, я даже в полицию не пошел, это случайно вскрылось. Да, они камнями кидались в меня. Но это они не со злости. Их воспитывать нужно, пусть школа и родители ими лучше занимаются. А если суд будет, я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это. Молодые они еще».

По инф. rosbalt.ru

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