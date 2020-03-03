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Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправилась в тюрьму
По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
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Суд в Омской области вынес приговор женщине, которая в прошлом году убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.

Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправилась в тюрьму

Как сообщает региональная прокуратура, 28-летнюю преступницу отправили на 11 лет в исправительную колонию общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год.

Отмечается, что обвинение требовало назначить наказание более суровое — 13 лет лишения свободы, однако женщина до последнего отрицала свою вину.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

  • Убийство произошло 9 мая 2019 года. Двухлетняя девочка накрошила, когда ела булочку, и мать стала со злостью засовывать ей в рот куски хлеба и собранные крошки. В итоге ребенок задохнулся и умер, а сожитель женщины пытался спрятать тело и закопал его. На данный момент место захоронения так и не нашли, поскольку мужчина умер.

Что заставлять мам детей идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает... и случаев таких, увы, немало:

По инф. rosbalt.ru

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