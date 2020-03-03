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Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправилась в тюрьму
|По инф. rosbalt.ru
|03 Марта 2020 г.
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Суд в Омской области вынес приговор женщине, которая в прошлом году убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.
Как сообщает региональная прокуратура, 28-летнюю преступницу отправили на 11 лет в исправительную колонию общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год.
Отмечается, что обвинение требовало назначить наказание более суровое — 13 лет лишения свободы, однако женщина до последнего отрицала свою вину.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Что заставлять мам детей идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает... и случаев таких, увы, немало:
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