Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправилась в тюрьму

Суд в Омской области вынес приговор женщине, которая в прошлом году убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.

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Как сообщает региональная прокуратура, 28-летнюю преступницу отправили на 11 лет в исправительную колонию общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год.

Отмечается, что обвинение требовало назначить наказание более суровое — 13 лет лишения свободы, однако женщина до последнего отрицала свою вину.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Убийство произошло 9 мая 2019 года. Двухлетняя девочка накрошила, когда ела булочку, и мать стала со злостью засовывать ей в рот куски хлеба и собранные крошки. В итоге ребенок задохнулся и умер, а сожитель женщины пытался спрятать тело и закопал его. На данный момент место захоронения так и не нашли, поскольку мужчина умер.