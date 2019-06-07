Омичам показали: мэр у них «не белоручка». Достойно уважения!

Омский мэр Оксана Фадина потеряла равновесие и упала в лужу в Советском районе города. Но чиновница умудрилась "не потерять лицо" и выйти из ситуации пользой для своей репутации. Вот все бы так!

Инцидент произошел в ходе осмотра отремонтированного здания в Советском округе, где на днях прошли ливневые дожди.

Ещё одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города pic.twitter.com/nCNmA67dRe — Лентач (@oldLentach) 5 июня 2019 г.

«Ну что, будем прыгать?» — спросила она сопровождающих «на переправе».

Падение не причинило Фадиной травм. Обратившись к жителям Омска, она посмеялась над собой: «Мэр у вас не белоручка, грязи не боится».

Мэр также поинтересовалась, почему там, где ведется строительство, полно ухабов и грязных луж.

Реакция Фадиной довольно похвальна, ведь умение посмеяться над собой, попав в курьёзную ситуацию, действительно, дорогого стоит. На фоне чванства чиновников, порой доходящего до абсурда, омский мэр показала, что она обычный человек, да ещё и с чувством юмора.



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По инф. rosbalt.ru

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