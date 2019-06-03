Олимпиада в Токио: России с ней не по пути?

Россию могут не допустить к Олимпийским играм 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

На этот раз обвинения выдвинули против прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. В частности, после пропуска тестов прыгун предоставил поддельные документы о своей болезни, которая не позволила ему явиться на проверки.

Адрес клиники, указанный в справке Лысенко, оказался ложным. «Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь нет клиники», — сообщил источник.

В марте президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта заявил, что российская сторона выполнила все международные требования по борьбе с допингом.

Причастной к скандалу считают также Федерацию легкой атлетики России, которая могла попытаться таким образом замаскировать допинговые нарушения Лысенко.

Если все обвинения будут доказаны, то спортсменов вновь отстранят от Олимпиады.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь, заявил, что это не что иное, как спекуляция.

«Не вижу смысла в том, чтобы комментировать статью британских СМИ. Мы опираемся только на официальную позицию Международного олимпийского комитета», — цитирует главу ОКР «Советский спорт».

Поздняков пояснил, что руководство МОК уже подтвердило участие российской сборной в ОИ-2020.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения британской прессы о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020. Как сообщает «Интерфакс», Песков отметил, что в Кремле ничего не знают об этом. И в любом случае, добавил он, не британские журналисты решают, кто будет участвовать в Олимпиаде.

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Скорее всего, очередной допинговый скандал — не что иное, как вмешательство политики в спорт, и если так, то это очень огорчает. Сразу всплывают в памяти советские времена, когда перепалки руководителей недружелюбных стран становились причиной для отказа от участия в целых Олимпиадах. Тогда сначала представители США не приехали на московские Игры-1980, а потом поступил зеркальный ответ от СССР, который отказался участвовать в американской олимпиаде 1984 года.

В случае с грядущей Олимпиадой пока не будем делать поспешные выводы, ведь всё может оказаться довольно неоднозначно. Лучше понаблюдаем за развитием событий.

Polit.ru

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