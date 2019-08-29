Ольга Бузова как агитатор за соблюдение ПДД. Звучит странно, но... почему бы и нет?

Вице-премьер Максим Акимов предложил неформально подойти к пропаганде безопасного движения на дорогах и привлечь к этому популярную ныне певичку Ольгу Бузову. (Бузова - не Бузова, но для наведения порядка на дорогах все средства, как говорится, хороши! - прим. МГ.)

Акимов напомнил, что у Бузовой 15 млн подписчиков в Instagram. По его мнению, «раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек».

Акимов добавил, что Бузовой можно предложить такую инициативу и «заплатить, если надо».

Ольга Бузова известна своими скандальными заявлениями, на фоне которых она и приобрела популярность. Так, в августе певица заявила, что она — «блокадница». Пользователи Интернета такое заявление не оценили и подвергли Бузову критике. (Поясняем: девушка сняла и выложила в соцсеть видео, на котором вылизала тарелку. Таким образом она сравнила себя с блокадниками, у которых действительно не было никакой еды. Этим самым она вызвала массу критики. Посмотреть видео можно ниже - прим. МГ.)

Напомним, на этой неделе общественность активно обсуждала визит президента Владимира Путина в Крым. Там глава государства, в числе прочих мероприятий, он прокатился на мотоцикле. При этом шлем Владимир Путин не надел. Ранее глава государства проезжал по мосту за рулем КамАЗа, при этом не пристегнувшись ремнем безопасности и даже появлялся во главе колонны байкеров на мотоцикле (тоже без шлема). В конечном счете юристы попросили проверить президента на предмет соблюдения ПДД. Но в МВД от этого отмахнулись: "Вы что, не понимаете?", - был ответ силовиков.



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Так или иначе, до идеального порядка на дорогах в России ещё очень далеко. Правила дорожного движения соблюдают далеко не все, и от этого статистика печальных ДТП только растет. Усугубляет ситуацию еще и пьянство за рулем. Один из таких случаев потряс страну уходящим летом: по вине пьяного водителя "скорой" погибла беременная женщина. Но власти пытаются бороться и с этим лихом: недавно президент подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Но работы предстоит еще много, что уж говорить...



По инф. rosbalt.ru

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