Олег Меньшиков вернулся в театр

Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим рабочим обязанностям после госпитализации.

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В дирекции театра заявили, что «все давно нормально», и Меньшиков приступил к работе.



СМИ ранее сообщали о госпитализации известного артиста в реанимацию в Москве якобы после употребления алкоголя. Между тем, в театре отмечали, что в с Меньшиковым все в порядке и что он скоро покинет больницу.

По инф. rosbalt.ru

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