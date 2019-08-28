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Олег Меньшиков вернулся в театр
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
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Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим рабочим обязанностям после госпитализации.

Олег Меньшиков вернулся в театр


В дирекции театра заявили, что «все давно нормально», и Меньшиков приступил к работе.

СМИ ранее сообщали о госпитализации известного артиста в реанимацию в Москве якобы после употребления алкоголя. Между тем, в театре отмечали, что в с Меньшиковым все в порядке и что он скоро покинет больницу.

По инф. rosbalt.ru

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