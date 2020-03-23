Океанологи бьют тревогу: в рыбе для суши полно паразитов

Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше. (А ваши дети-внуки любят полакомиться роллами? Расскажите им о потенциальной опасности, пусть кушают только в проверенных местах. - прим. МГ.)

Ученые с помощью собранных за полвека данных проследили путь паразитических червей из рода Anisakis и рода Pseudoterranova. Они заселяются в морскую рыбу, та становится добычей китов и дельфинов, и в конечном итоге паразиты расселяются в организме последних. Результаты исследования удивили и самих ученых, когда они пришли к выводу, что число паразитов Anisakis выросло в триста раз. Кстати, нематоды вызывают заболевание анисакидоз и передаются человеку в недоваренных и сырых морских морепродуктах.

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Причиной роста «червивости» ученые называют запрет в прошлом веке китобойного промысла, в результате чего в океане восстановлена численность популяции некоторых видов морских млекопитающих, на которых паразитируют эти черви. А вовсе не глобальное потепление, как считалось раньше, ведь численность Pseudoterranova, которые паразитируют на морских котиках, осталось на прежнем уровне, сообщается в научном журнале Global Change Biology.

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