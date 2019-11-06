Оказывается, Путин вступил в комсомол только в 20 лет. Не поздновато ли?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, как так получилось, что российский лидер Владимир Путин вступил в комсомол только в 20 лет (обычно — 14-15 лет, прим. ред.).

Ранее на выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» в Петербурге была представлена характеристика Путина, из которой получается, чт он вступил в комсомол только в 20.

«Никак не могу вам объяснить это», — заявил Песков. Как сообщает РИА «Новости», на уточняющий вопрос, получается ли, что Путин поступил в КГБ, не состоя в комсомоле, Песков ответил, что это может быть и ошибка, а может быть и правда. Он указал, что в Кремле на этом «не фокусировались».

Прошлое Владимира Владимировича - открыто акцентируется в расчете на ту (многочисленную!) часть жителей нашей страны, кто испытывает ностальгию по СССР. Это и неудивительно. Интерес к жизни главы государства вполне обоснован, ведь, события из прошлого зачастую объясняют поведение политических лидеров в настоящем.



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По инф. rosbalt.ru

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