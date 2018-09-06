Оказывается, Григорий Лепс — вдумчивый коллекционер икон

Григорий Лепс впервые выставил иконы 16-19 веков, которые, как оказалось, он собирает уже 20 лет. Идея организовать выставку икон пришла ему после того, как в 2012 году он выпустил фундаментальный каталог со своей коллекцией, и работы по достоинству оценили специалисты.

Несмотря на богатый ассортимент святынь, сам певец признаётся, что не является религиозным фанатиком. Он даже не может ответить на вопрос, почему начал собирать именно иконы.

– Надо у "Академика" спросить, – смеётся актёр и, соединив пальцы рук, поднимает их к потолку, намекая на Бога. – Я верующим человеком был с 6 лет – мама с папой привели в церковь и покрестили. А так я не часто хожу в церковь, но хожу.

Это и не обязательно для верующего человека. Все иконы артист хранит у себя дома, в специально отведённой для этого комнате. Раз в месяц или раз в два месяца к нему приходят специально обученные люди, которые помогают следить за сохранностью экспонатов. Специалисты помогают Лепсу находить и новые иконы.

– Много есть спекулянтов, масса антикварных салонов и людей, кто занимается куплей-продажей. Они либо присылают на почту, либо привозят ко мне домой. Также у меня есть два человека, которые ведут мою коллекцию, они привозят интересные предметы, советуют, что нужно брать, а что не нужно, – рассказал Metro артист.

Самым дорогим экспонатом для него стал "Спас Нерукотворный", датируемый 16 веком. Икона обошлась в 1 млн долларов, но, как признаётся певец, он не готов её продать и за 5 млн, поскольку она ему досталась нелегко.

По инф. metronews.ru

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