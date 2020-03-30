Оказывается, Аляска обошлась США в 11 миллионов

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Договор между Россией и США о продажеАляски был подписан 153 года назад, 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Россия получила в итоге сделки 11 миллионов царских рублей.
Аляска была открыта русской экспедицией в 1732 году, и сначала была владением России в Северной Америке. Начиная с 1799 года освоением этих земель занялась специально учреждённая монополия — Русско-американская компания. В начале 19 века Аляска приносила доходы в русскую казну за счёт торговли пушниной, но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой отдалённой территории будут превышать потенциальную прибыль. В связи с этим в начале 1850-х годов российское правительство заговорило о продаже Аляски.
Переговоры с США об этой сделке начались в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне. Решение о продаже российских владений было принято 28 декабря 1866 года на особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II. А 30 марта 1867 года в Вашингтоне стороны подписали н договор, по которому США выплатили России 7 200 000 долларов, или 11 миллионов царских рублей. При этом площадь проданной территории составила 1,5 миллиона квадратных километров. Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года.
Кстати, само название «Аляска» появилось при рассмотрении договора о покупке в Сенате США. В своей речи в защиту приобретения новых территорий сенатор Самнер, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование — Аляска, что означает «Большая земля». Сначала у этой сделки было много противников, но когда на Аляске обнаружили золото и богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
Академик и член президиума Российской академии образования (РАО), доктор филологических наук, профессор, президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, а также член Российской академии естественных наук и Академии словесности Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни.
За побег из пансионата «Заря», где находятся люди с подозрением на коронавирус, а также нарушители режима изоляции, 32-летнему петербуржцу грозит уголовное наказание. Георгий Образцов, недавно вернувшийся из Швейцарии, не пожелал сидеть под замком. Вечером пятницы 27 марта он выбрался через окно, перелез через забор и сбежал.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове на 87 году жизни. Его музыку можно услышать в «Сиянии» Кубрика, «Изгоняющем дьявола» Фридкина и «Маске» братьев Куэй. Втором хобби знаменитого поляка было садоводство - он создал дендрарий площадью 30 гектаров, известный как парк Пендерецкого.
Популярная актриса, «королева эпизода» Светлана Светличная в недавнем интервью очень сильно разволновала своих поклонников заявлением, что родственники хотят избавиться от неё с целью получения квартиры.
Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.
МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.