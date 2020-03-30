Оказывается, Аляска обошлась США в 11 миллионов

Договор между Россией и США о продаже Аляски был подписан 153 года назад, 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Россия получила в итоге сделки 11 миллионов царских рублей.

Аляска была открыта русской экспедицией в 1732 году, и сначала была владением России в Северной Америке. Начиная с 1799 года освоением этих земель занялась специально учреждённая монополия — Русско-американская компания. В начале 19 века Аляска приносила доходы в русскую казну за счёт торговли пушниной, но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой отдалённой территории будут превышать потенциальную прибыль. В связи с этим в начале 1850-х годов российское правительство заговорило о продаже Аляски.

Переговоры с США об этой сделке начались в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне. Решение о продаже российских владений было принято 28 декабря 1866 года на особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II. А 30 марта 1867 года в Вашингтоне стороны подписали н договор, по которому США выплатили России 7 200 000 долларов, или 11 миллионов царских рублей. При этом площадь проданной территории составила 1,5 миллиона квадратных километров. Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года.

Кстати, само название «Аляска» появилось при рассмотрении договора о покупке в Сенате США. В своей речи в защиту приобретения новых территорий сенатор Самнер, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование — Аляска, что означает «Большая земля». Сначала у этой сделки было много противников, но когда на Аляске обнаружили золото и богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

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По инф. Парламентской газеты

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