Ого! На Урале нашли не просто большой, а очень ценный изумруд!

В Свердловской области на Мариинском прииске, разработкой которого занимается госкорпорация «Ростех», найден изумруд весом 0,5 кг с оценочной стоимостью в $55 тыс.

По словам гендиректора АО «Мариинский прииск» Евгения Василевского, камень был найден в конце 2019 года при подготовке к завершению работ, передает ТАСС.. Он отметил, что изумруд не пострадал в процессе переработки и добычи, высокое качество и сохраненные природные грани камня придают ему особенную ценность.

В пресс-службе «Мариинского прииска» сообщили, что найденным изумрудом заинтересовался Гохран России (Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ).

«По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров», – добавили в пресс-службе предприятия.

В 2019 году на прииске было найдено четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс.

Изумруд является разновидностью минерала берилла, который также добывается на Мариинском прииске. Помимо ювелирного производства, берилл используется в высокотехнологичных отраслях.

Мариинский прииск – уникальное месторождение изумрудов, единственное в России и одно из крупнейших в мире. Прииск относится к Малышевскому изумрудно-бериллиевому месторождению, которое разрабатывается с 1833 года. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

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Polit.ru

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