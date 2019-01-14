Официально: Россия и Япония начали переговоры о мирном договоре

Москва и Токио начинают 14 января переговоры над проблемой мирного договора. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — отметил Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что мирный договор с Японией может быть заключен, если Токио признает итоги Второй мировой войны.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами», — оговаривалось в сообщении МИДа.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на отторжение от России Курильских островов.

По инф. rosbalt.ru

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