Официально признано: рабский труд как минимум в одной женской колонии России

В ИК-14 УФСИН по Мордовии женщин принуждали к труду. Об этом заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Подобные скандалы (а еще утечки информации про пытки заключенных!), как правило, воспринимаются обывателями недоверчиво... Но на этот раз ведь речь идет о признании факта самой пенетенциарной системой!

По его словам, «осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы».

Материалы переданы в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Начальник колонии Юрий Куприянов освобожден от должности.

Проверка колоний и СИЗО началась после скандала с пытками в местах лишения свободы. Ранее в СМИ появился сопровождаемый видеороликом материал об избиении тюремщикам заключенного в ярославской колонии. Возбуждено уголовное дело. Затем появилось еще несколько статей о пытках в колониях, также с видеороликами.

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Все это ерунда полная - какой такой "рабский труд"? Вор должен сидеть в тюрьме - и не просто сидеть, а работать! И мужчин, и женщин касается. Ну, давать поспать, поесть немного. А так пусть работают без выходных. Ведь сплошь ворье, наркоманы и убийцы - пусть грехи замаливают трудом. А помрут - не жалко.

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У нас в стране каток "правоохранительной системы" так или иначе по каждой второй семье проехал, еще со времен царской России и СССР. Пренебрежение к правам человека в исправительных учреждениях - это, увы, всем известная норма. Ужасно, что такое отношение переносится и на людей свободных: если есть возможность закабалить человека (загнать в долги, подсадить на наркотик, запугать...) - будут выжимать все соки.

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Просто не надо попадаться в тюрягу - и проблем таких не будет. Не повезло теткам, хитрости или удачи не хватило.

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По инф. rosbalt.ru

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