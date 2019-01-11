Один из прогнозов на 2019-й: ждем усиления протестных настроениий

Рост цен на потребительские товары в России будет стимулировать усиление протестных настроений в обществе, считает президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», в наступившем году следует ожидать увеличения числа акций протеста различных групп населения.

«Нынешний год начался с беспрецедентного роста цен. В течение этого года ситуация не изменится: рост цен будет продолжаться, а экономическая обстановка — ухудшаться. Естественно, что протестные настроения будут расти. При этом рост цен на жизнь будет не единственным, но основным фактором недовольства», — подчеркнул Георгий Федоров.

По мнению эксперта, формы активизации протестных действий будут зависеть от того, по каким группам ударит ухудшение экономической ситуации. «Если произойдет рост цен на хлеб, то мы увидим одни акции протеста, а если произойдет рост цен на автомобили, то — другие. Но уже понятно, что на протесты будет выходить молодежь, будут выходить студенты, потому что рост цен напрямую коснется их. Мы точно увидим протестные акции в тех регионах, где слабая экономика, а у людей невеликие доходы. Мы сможем увидеть протесты пенсионеров. В авангарде политических и социальных протестов будут идти политические партии и группы», — полагает Георгий Федоров.

Напомним, что в ряде российских регионов с нового года начали повышаться розничные цены на нефтепродукты. Одна из причин такой динамики — изменение с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — с 18% до 20%.

По инф. rosbalt.ru

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