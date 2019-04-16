Очередной нервный срыв в российской школе: "англичанка" прилюдно избила учениц

В Красноярске учитель английского избила двух школьниц на уроке. Чем они так вывели педагога из себя, класс не понял.

На записи, которую публикует ТВК, видно, как восьмиклассницы занимаются с раскрытыми учебными пособиями, но неожиданно преподаватель набрасывается на сидевшую спокойно девочку и бьет ее кулаком в лицо. Вступившуюся за нее одноклассницу учитель схватила за волосы и стала бить головой об стену и парту. У первой девочки синяк под глазом, у второй — сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

ЧП произошло в пятницу в школе № 151. Что произошло, непонятно. Дети из этого класса нареканий у преподавателей не вызывали, а сама учительница не может объяснить свой поступок, только говорит, что не сдержалась. Директор школы говорит, что за те два года, что учитель работает в школе, признаков агрессии она не проявляла, была скромной и спокойной.

Директор отстранила учителя от занятий, но пока не уволила.

Родители пострадавших девочек написали заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела.

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Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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