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Очередные экстрасенсы облапошили очередную московскую старушку. Ущерб — три миллиона!..
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2019 г.
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В Москве сотрудники полиции задержали 12 человек по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Очередные экстрасенсы облапошили очередную московскую старушку. Ущерб — три миллиона!..

В отдел полиции обратилась 78-летняя москвичка. По ее словам, на одном из спутниковых каналов она увидела передачу с участием якобы экстрасенса. Женщина позвонила и попросила помочь ее родственнику. Для «снятия порчи» женщина перевела 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Установлено, что в Московской области располагался „колл-центр“, в который поступали звонки со всей России. При обыске обнаружены и изъяты банковские карты, платежные поручения, а также компьютерная техника с базой клиентов», — уточнила Волк.

По инф. rosbalt.ru

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