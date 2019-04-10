Очередная вспышка "учительского гнева": у пятиклассника — сотрясение мозга

В Республике Алтай ребенок пострадал из-за грубости учителя.

Как рассказала gorno-altaisk.info мать пострадавшего, в одной из школ Майминского района 4 апреля учитель технологии за баловство на уроке поднял пятиклассника со стула за шкирку. Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, учитель его отпустил и мальчик упал лицом на бетонный пол. Судя по фото последствий, у ребенка было разбито все лицо. Учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику.

«Вызвали „скорую“, привезли в больницу, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Одноклассники данный факт подтверждают, а учитель своей вины не чувствует», — рассказала женщиа.

В МВД по Республике Алтай сообщили, что факт имел место, и процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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