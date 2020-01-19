Объявлено о пользе грецкого ореха для кишечника. Но он еще и вкусный!..

Употребление грецких орехов ежедневно увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания, пишет журнал Nutrition.

Ученые провели эксперимент с участием 42 добровольцев с избыточной массой тела в возрасте от 30 до 65 лет. Их разделили на три группы. В диетах всех трех групп насыщенные жиры были заменены либо грецкими орехами, либо растительными маслами. Эксперимент продолжался шесть недель. Затем ученые проанализировали фекальные пробы участников. Выяснилось, что ежедневное употребление грецких орехов в рамках здоровой диеты приводит к увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

Даже 50-80 грамм грецких орехов в день положительно влияет на микробиом кишечника, снижает риск сердечных заболеваний и способствует общему оздоровлению организма, резюмировали эксперты.

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По инф. rosbalt.ru

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