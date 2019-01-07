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Обвиняемый в коррупции бывший мэр Оренбурга отпущен домой, пока
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2019 г.
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Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов отпущен из-под стражи по решению Ленинского районного суда.

Как сообщает пресс-служба суда, Арапов останется под домашним арестом на один месяц, пока в его отношении расследуется дело о получении взяток в крупном размере и незаконном ведении предпринимательской деятельности.

Отмечается, что бывший мэр покинет СИЗО уже во вторник.

Ранее суд отправил чиновника под арест до 8 января, а депутаты горсовета лишили его полномочий.

По инф. rosbalt.ru

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